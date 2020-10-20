«Зенит» — «Брюгге»: прямая трансляция 20 октября, какой канал, прогнозы и ставки

20 октября «Зенит» примет «Брюгге» в матче 1-го тура группы F Лиги чемпионов. Начало игры — в 19:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех бельгийцев оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.



Букмекеры считают, что матч группы F «Зенит» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на пенальти — за 2.90, на удаление — за 3.70. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.30.

«Зенит» — «Брюгге». Прогноз: Дзюба и Азмун начнут в Лиге чемпионов с победы в Петербурге Основной голкипер бельгийцев Симон Миньоле заразился коронавирусом.