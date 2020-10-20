«Динамо» Киев — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 20.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за 2.40.

«У «Ювентуса» проблемы. Коронавирус у Криштиану Роналду, также тренерский штаб не сможет рассчитывать на Рэмси, Алекса Сандро, де Лигта и Маккенни. Андреа Пирло перемудрил в выходные, лишив обойтись в Кротоне малой кровью. В старте, например, появились Фработта, Демирал и Портанова.



Ничего хорошего из этого не вышло (1:1). Справедливости ради, судья здорово начудил: поставил сомнительный пенальти и выдал красную карточку Федерико Кьезе. В сухом остатке — четыре очка отставания от «Милана». Однако довольно широкая ротация говорит о том, что к киевлянам Пирло относится с уважением.



Похоже, в Лиге чемпионов он выставит всех сильнейших. А это значит, что у хозяев будут проблемы. Состав у них молодой, много однозначно талантливых, но неопытных футболистов. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, однако «Ювентус» пропустил в двух матчах сезона из трёх (техническую победу над «Наполи» выносим за скобки).



А Киев хорош на контратаках. Думается, Мирча Луческу приготовит для Пирло парочку сюрпризов, и свои два-три хороших момента хозяева получат. При доле везения могут даже зацепиться за очки. Потерь в центре поля у действующего чемпиона Италии достаточно. На голы в обе стороны дают отличный коэффициент 1.96.



На наш взгляд, можно пойти дальше и взять Х2 + обе забьют за 2.40. Вариант для любителей рисковать — П2 + обе забьют за 4.05. Ждём тут чего-то вроде 1:2 или 1:3. Динамовцы умеют наслаждаться футболом и вряд ли станут парковать «автобус».