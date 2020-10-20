«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.69.



«Своеобразной лакмусовой бумажкой, весьма подходящей для сравнения сил соперников в грядущем матче, выступило минское «Динамо». Оно сначала всухую, но с минимальным счётом уступило дома «Локомотиву», а потом снова всухую, но уже не с минимальным, – «Спартаку». О проблемах минчан, не забивающих вот уже два полноценных часа игрового времени, мы поговорим как-нибудь в другой раз, если выпадет случай. А теперь нам надо разобраться, что эти матчи могут дать нам для определения победителя в противостоянии «Локомотива» и «Спартака».



В чём с самого начала можно не сомневаться, так это в вопросе мотивации красно-белых, который и в нынешнем сезоне, и в предыдущих является чуть ли не краеугольным. Минчанам понадобилось забраться в первую четвёрку Западной зоны плей-офф, чтобы стать оттуда мотиватором для парней Знарка. Но «Локомотив» мало того что сам по себе «Локомотив», то есть уже мотиватор, так залез нынче в той же четвёрке ещё выше, аж на третье место. Причём, залезая туда, «железнодорожникам» пришлось перелезть и через «Спартак». И сделали это ярославцы как-то совсем обыденно, внешне незаметно. В итоге у «Локомотива» на данный момент третье место в Западной конференции (максимально возможное, потому что до ЦСКА ярославцам в нынешних реалиях не дотянуться) и действующая серия из шести побед. Прервать её не удалось ни московскому «Динамо», ни «Йокериту», ни тому же самому «Спартаку», с которым «железнодорожники» играли менее двух недель назад, и у красно-белых от того матча остались не лучшие впечатления. А у «Спартака» — продолжающийся шторм, постепенно переходящий в перманентное состояние, и очередное цепляние мизинцем за подоконник зоны плей-офф. Откуда его «Локомотив», скорее всего, и сбросит.



Это будет непростой матч для обоих соперников, но для красно-белых куда более непростой. Судя по последним результатам, матч получится донельзя низовым. Но если уж в Москве «Локомотив», ещё только начинающий разгон, сумел победить «Спартак» в овертайме, то в Ярославле, уже на весьма приличном ходу, сумеет сделать это в основное время, пусть и с минимальным счётом», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: победная серия Скабелки под угрозой, Знарок очень зол Ярославцы добыли шесть побед подряд, но и у «Спартака» дела потихоньку выправляются.