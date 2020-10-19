«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: победная серия Скабелки под угрозой, Знарок очень зол

20 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Спартака» идёт за 4.70.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 20 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 20 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Спартак» Москва (20.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. Вторник, 20 октября, хочется назвать разгрузочным днём. Программа ограничится одним матчем. Зато вывеска бодрая. В Ярославле местный «Локомотив» будет выяснять отношения со «Спартаком», начало — в 19:00 мск.
«Железнодорожники» в полнейшем порядке. Лидеры вышли с карантина, Эдди Паскуале занял пост первого номера. Постепенно хоккеисты набрали форму — и понеслась. Шесть побед подряд — это очень серьёзно. Команда поднялась на чистое третье место в Западной конференции, набрав 23 очка в 16 поединках.
Что особенно приятно — практически во всех случаях игры получались близкими. То есть с характером тут полный порядок. Спокойно разобрались только с «Витязем» (5:0), пять последующих встреч оказались куда тяжелее. Трижды 60 минут не хватило — 2:1 ОТ со «Спартаком», 3:2 ОТ с московским «Динамо» и 3:2 Б с рижским «Динамо».
И две трудовые победы в основное время на выезде. Дожали «Йокерит» в Хельсинки (4:2) и всё-таки пробили минское «Динамо» (1:0). Никита Толопило много выручал, но за три минуты до сирены всё же пропустил. А Эдди Паскуале оформил второй шат-аут, хотя дебютировал в сезоне только 6 октября.
Неудивительно, что подопечные Андрея Скабелки идут фаворитом. Ведь «Спартак» сейчас переживает не лучший период. Кадровых проблем достаточно, стабильности нет. Недавно выдали отрезок из четырёх поражений в пяти матчах. Закрыли его только накануне. Тоже в Минске, 3:0.
«Зубры» действовали активнее и перебросали оппонента почти в два раза (26:15). Хотя вышли на лёд всего с одним легионером. Вот только Юлиус Гудачек тащил абсолютно всё, а остальное сделала первая тройка. Лукаш Радил реализовал большинство, Йори Лехтеря удвоил преимущество во втором периоде. Третью шайбу закинули в пустые ворота.
Шансы «Локомотива» действительно выше. Свой лёд, шикарная победная серия, лишний день отдыха. Соперник более чем удобный — в семи из восьми предыдущих сражений со «Спартаком» набрали очки. И всё же перегруз в линии кажется чрезмерным. На П1 дают в районе 1.70.
Во-первых, ярославцы проводят октябрь в жутком графике. У них было шесть матчей за 11 суток, то ести почти две недели жизни в формате «игра через день». Три выходных — это хорошо, но не факт, что достаточно. Во-вторых, «Спартак» потихоньку добавляет. Набирает очки в четырёх встречах кряду, реже пропускает.
В-третьих, результат подопечным Олега Знарка нужен позарез. Они только-только вернулись в зону плей-офф, выбив из топ-8 Запада «Витязь». У которого имеется игра в запасе. Проверять Х2 за 2.34 не рискнём, но лёгкой победы у фаворита тут быть не должно. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.74 и ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.10.
Красно-белые забивали как минимум два раза в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Легионеры вроде бы набрали форму, большинство всё чаще напоминает о себе. Эдди Паскуале придётся постараться.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 20 октября 2020 года
Шансы «Локомотива» действительно выше, но перекос в линии слишком велик. «Спартак» набирает очки на протяжении четырёх матчей и уже вернулся в зону плей-офф. Пропускает немного, легионеры в порядке, большинство работает. А «Локомотив» провёл шесть игр за 11 суток, после такого даже трёх выходных может не хватить. На наш взгляд, ярославцам придётся потрудиться. П2 с форой (+1.5) за 1.74 смотрится хорошо.
Ставка: победа «Спартака» с форой (+1.5) за 1.74.
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