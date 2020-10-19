«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: победная серия Скабелки под угрозой, Знарок очень зол

Ярославцы добыли шесть побед подряд, но и у «Спартака» дела потихоньку выправляются.

20 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Спартака» идёт за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 20 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 20 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Спартак» Москва (20.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Ларсен заглохнут на юге России Уфимцы нестабильны, а «Сочи» выиграл четыре из пяти предыдущих очных встреч на своём льду.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. Вторник, 20 октября, хочется назвать разгрузочным днём. Программа ограничится одним матчем. Зато вывеска бодрая. В Ярославле местный «Локомотив» будет выяснять отношения со «Спартаком», начало — в 19:00 мск.

«Железнодорожники» в полнейшем порядке. Лидеры вышли с карантина, Эдди Паскуале занял пост первого номера. Постепенно хоккеисты набрали форму — и понеслась. Шесть побед подряд — это очень серьёзно. Команда поднялась на чистое третье место в Западной конференции, набрав 23 очка в 16 поединках.

Что особенно приятно — практически во всех случаях игры получались близкими. То есть с характером тут полный порядок. Спокойно разобрались только с «Витязем» (5:0), пять последующих встреч оказались куда тяжелее. Трижды 60 минут не хватило — 2:1 ОТ со «Спартаком», 3:2 ОТ с московским «Динамо» и 3:2 Б с рижским «Динамо».

«Куньлунь» — «Торпедо». Прогноз: один раз победили — и хватит. Ковалёв опять проиграет Нижегородцы выиграли у «Куньлуня» семь из восьми предыдущих очных встреч.

И две трудовые победы в основное время на выезде. Дожали «Йокерит» в Хельсинки (4:2) и всё-таки пробили минское «Динамо» (1:0). Никита Толопило много выручал, но за три минуты до сирены всё же пропустил. А Эдди Паскуале оформил второй шат-аут, хотя дебютировал в сезоне только 6 октября.

Неудивительно, что подопечные Андрея Скабелки идут фаворитом. Ведь «Спартак» сейчас переживает не лучший период. Кадровых проблем достаточно, стабильности нет. Недавно выдали отрезок из четырёх поражений в пяти матчах. Закрыли его только накануне. Тоже в Минске, 3:0.

«Зубры» действовали активнее и перебросали оппонента почти в два раза (26:15). Хотя вышли на лёд всего с одним легионером. Вот только Юлиус Гудачек тащил абсолютно всё, а остальное сделала первая тройка. Лукаш Радил реализовал большинство, Йори Лехтеря удвоил преимущество во втором периоде. Третью шайбу закинули в пустые ворота.

«Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Хименеса и Адаму Траоре постигнет участь Гвардиолы «Лидс» забил девять голов в четырёх турах АПЛ. То ли ещё будет.

Шансы «Локомотива» действительно выше. Свой лёд, шикарная победная серия, лишний день отдыха. Соперник более чем удобный — в семи из восьми предыдущих сражений со «Спартаком» набрали очки. И всё же перегруз в линии кажется чрезмерным. На П1 дают в районе 1.70.

Во-первых, ярославцы проводят октябрь в жутком графике. У них было шесть матчей за 11 суток, то ести почти две недели жизни в формате «игра через день». Три выходных — это хорошо, но не факт, что достаточно. Во-вторых, «Спартак» потихоньку добавляет. Набирает очки в четырёх встречах кряду, реже пропускает.

В-третьих, результат подопечным Олега Знарка нужен позарез. Они только-только вернулись в зону плей-офф, выбив из топ-8 Запада «Витязь». У которого имеется игра в запасе. Проверять Х2 за 2.34 не рискнём, но лёгкой победы у фаворита тут быть не должно. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.74 и ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.10.

СКА — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Артюхин наведут шороху в Петербурге на глазах Ротенберга «Витязь» не так часто побеждает, но свои два-три гола забивает исправно.

Красно-белые забивали как минимум два раза в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Легионеры вроде бы набрали форму, большинство всё чаще напоминает о себе. Эдди Паскуале придётся постараться.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 20 октября 2020 года

Шансы «Локомотива» действительно выше, но перекос в линии слишком велик. «Спартак» набирает очки на протяжении четырёх матчей и уже вернулся в зону плей-офф. Пропускает немного, легионеры в порядке, большинство работает. А «Локомотив» провёл шесть игр за 11 суток, после такого даже трёх выходных может не хватить. На наш взгляд, ярославцам придётся потрудиться. П2 с форой (+1.5) за 1.74 смотрится хорошо.

Ставка: победа «Спартака» с форой (+1.5) за 1.74.