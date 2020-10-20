«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Брюгге» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Зенита» и минимум 3 мяча в матче за 2.50.
«Зенит», конечно, обязан побеждать в этой встрече. Домашняя игра с предполагаемым аутсайдером — это повод для того, чтобы брать три очка. Если не выигрывать тут, то кого вообще побеждать в Лиге чемпионов?
«Брюгге» сейчас не лучший за последние годы. Команда всё равно лидирует в чемпионате, но вместе с «Шарлеруа», которому ещё и проиграла дома. Но бельгийский чемпионат сейчас всё слабее. Видел тот же «Гент» с «Динамо» Киев, без шансов проиграли. А тут ещё пришла новость о коронавирусе в «Брюгге», несколько человек сыграть не смогут, включая сильного вратаря Миньоле.
В этой ситуации «Зенит» просто не имеет права дома не выиграть. Всё-таки команда по именам гораздо сильнее, сыграет при поддержке болельщиков. Дзюбе дали отдохнуть, не поставили в основу на матч с «Сочи». Он должен восстановиться и показать себя с лучшей стороны. Пора ему забить.
Думаю, «Зенит» выиграет в результативной игре. Запросто он может пропустить, оборона не идеальна у петербуржцев, но атака обязана сыграть на максимуме и задавить соперника. Беру победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.
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