«Ренн» — «Краснодар»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов во Франции

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар».



Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.12.



«Большой день для «Краснодара» — первая игра в групповом этапе Лиги чемпионов. И выиграть в этом матче у «быков» есть все шансы. Встречаются краснодарцы с французским «Ренном», правда, у него дома.



Думаю, у «Краснодара» есть определённая расслабленность в ЛЧ сейчас. Расслабленность в том плане, что от него многого не ждут. Всё-таки это первые выступления команды в главном турнире Европы.



Хотя, конечно, нашлись те, кто считает группу у «Краснодара» лёгкой. Мол «Севилья» из Лиги Европы и разваливающийся в этом сезоне «Челси» — не соперники «быкам».



Впрочем, игра с «Ренном» — это отличный шанс хорошо начать выступления в ЛЧ. Хотя в 100-процентной победе «Краснодара» здесь я не уверен. «Ренн» хорошо выступает в последние годы в Лиге 1. Неспроста он заслужил право выступать в ЛЧ. Помимо «ПСЖ» во Франции есть много клубов уровня «Ренна», которые также могли пройти в этот турнир. Но вышел в итоге «Ренн».



Французы давно не знают поражений. В новом сезоне они ещё не проигрывали. За семь туров – пять побед и две ничьи. Это хороший результат для конкурентной Лиги 1. «Ренн» сейчас – крепкая и собранная команда.



«Краснодар» же в чемпионате России играет пока не на высоте. Есть у «быков» и не нужные проигрыши и ничьи. Хотя стоит отдать им должное, в квалификации в Лигу чемпионов они показали себя отлично. Особенно на фоне других российских команд.



В этом матче я не берусь гадать, кто точно победит. Не уверен я также в том, будет ли ничья в этой игре. Но, по моему мнению, «Краснодар» будет биться до последнего в этом матче. Скорее всего, он постарается взять очки в игре с «Ренном», перед матчами с действующим чемпионов Лиги Европы и третьим местом АПЛ», — сказал Калиниченко.

«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.