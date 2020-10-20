«ПСЖ» – «Ман Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов в Париже

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «ПСЖ» забьёт в обоих таймах за 2.09.



«Очень сложно делать прогноз на матч команды, которая то проиграет на своём поле 1:6, то 4:1 выиграет на выезде – абсолютно непредсказуемый «Манчестер Юнайтед».



«ПСЖ» в этом смысле более предсказуем. Парижане – фаворит этого матча. И к сожалению, линия на эту игру не даёт возможности выбрать любопытную ставку. П1 идёт с маленьким коэффициентом, но кто же может гарантировать победу в таком матче, где встречаются равные по классу соперники?



Тем более у «ПСЖ» большие потери игроков основного состава. И пусть у хозяев огромный выбор игроков, но всё-таки потерь достаточно.



В то время как у «Юнайтед» вроде все готовы и все в сборе. Поэтому считаю, что гости вполне могут побороться за ничью в этом матче. На исход играть не рискнул бы.



С голами тоже сложно. Гол «ПСЖ» в первом тайме (вероятность которого немала) стоит 1.57 — совсем неинтересно. Безо всяких при этом гарантий! Потому что если «Юнайтед» сыграет в защите строго, то гол хозяев может и не случиться.



Исхожу из непредсказуемости матча (от 0:0 до 3:3 совершенно спокойно может докатиться), учитываю хороший ход «ПСЖ» после поражения от «Марселя», а также учитываю 6 пропущенных «МЮ» от «Тоттенхэма» («ПСЖ» явно не уступает «шпорам», а то и превосходит). Поэтому я за голы «ПСЖ»: первый тур, надо играть, забивать.



Есть хороший коэффициент за голы «ПСЖ» в обоих таймах. За это дают 2.21. Здесь уже рискнуть можно», — сказал Черданцев.

«ПСЖ» — «МЮ». Прогноз: ну здравствуй, Лига чемпионов! Неймар и Ди Мария дадут жару Манкунианцы слабо начали сезон, а у парижан пять побед подряд с общим счётом 16:1.