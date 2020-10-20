«Ренн» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Егорова на матч Лиги чемпионов 20 октября

Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1-го тура в группе B Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ренн» — «Краснодар».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.93.



«Краснодар» стартует гостевым матчем в Лиге чемпионов с «Ренном». В основном мы все знаем, что там играет Камавинга, который забил свой первый мяч за сборную Франции, но по факту это очень хорошо сбалансированная команда, которая что в прошлом, что в этом году идет в лидерах чемпионата Франции.



«Ренн» часто бьет по воротам, создает большое количество моментов. Великолепно играет при стандартных положениях в атаке, но не очень хорошо действует при стандартах в защите. «Ренн» даже для Франции довольно-таки открытая и веселая команда.



Но мы все знаем, что и «Краснодар» по меркам России довольно-таки веселая и открытая команда, которая на все сто процентов не будет закрываться в гостях. Мне очень сложно предположить, кто же победить, потому что ни у «Ренна», ни у «Краснодара» не так много опыта. Я имею в виду последние годы Лиги чемпионов, поэтому шансы равны, хотя на победу «Ренна» дают коэффициент 1.83.



Но я бы не стал пользоваться такой возможностью, а сыграл бы тотал. Повторюсь, «Ренн» — атакующая команда, которая создает много моментов, как и «Краснодар». Тотал больше 2,5 мяча отличный задел для этого матча, особенно с коэффициентом 1.93. Поэтому моя ставка — тотал больше 2.5 мяча», — сказал Егоров.

«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.