«Ренн» — «Краснодар»: эксперты оценили шансы российского клуба в матче Лиги чемпионов

20 октября «Краснодар» сыграет с «Ренном» в матче 1-го тура группы E Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82 (54%). Успех российского клуба оценён букмекерами коэффициентом 5.00 (20%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80 (26%).



Букмекеры не уверены, что матч группы E «Ренн» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.



Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.86, на пенальти дают 2.90, на удаление — 3.80.

«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.