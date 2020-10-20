«Челси» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на игру ЛЧ в Лондоне

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Севилья».



Ставка: «Челси» не проиграет и обе забьют за 2.09.



«По пути к Лиге Европы «Севилья» обыграла несколько английских клубов. Сначала «Вулверхэмптон», а потом «Манчестер Юнайтед» были повержены командой Лопетеги.



И в этом сезоне «Севилья» великолепно провела все матчи, кроме последнего. Она дважды сыграла со счётом 1:1 с командами, которые сильнее её, — это «Бавария» и «Барселона». Также обыграла других соперников, кроме «Гранады» в последнем туре. Но там проблема была в двух вещах. Во-первых, после паузы на международные матчи команды всегда не в порядке, а самое главное — это на 45-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве. Это заставило остальных потратить больше усилий в матче с «Гранадой», где интрига держалась до последней минуты. Как раз в концовке «Севилья» пропустила и проиграла. Тот факт, что из-за Йордана и его красной карточки пришлось тратить дополнительные силы, может и повредить испанской команде.



Поэтому «Челси» выглядит более реальным фаворитом матча, чем если бы у «Севильи» был полный матч при равных составах. Это первое, из чего я исхожу, поэтому первая часть моей ставки — это «Челси» не проиграет". Вторая часть ставки — это «обе команды забьют».



Давайте посмотрим на «Челси». У команды стал любимый счёт — 3:3. То 3:3, то 6:0, то снова 3:3. В игре с «Саутгемптоном» было огромное количество голевых моментов, что в одни, что в другие ворота. Голевые атаки, когда было проще забить, чем не забить, были через каждые полторы минуты игры. Когда же счёт стал открыт, то «Челси» не стал играть аккуратней, а продолжилась качельная игра, которая шла до 95-й минуты, когда был забит шестой мяч.



«Севилья» также располагается в сторону атаки, поэтому тут может быть обмен голами, тем более что лидеры атаки «Севильи» успели отдохнуть. Окампос сыграл не полный матч, как и другие форварды. Они сохранили силы на поездку в Англию. Мне кажется, что «Челси» сможет продавить оборону «Севильи», поскольку защитники-то устали, а возможностей для их ротации особо и нет. Зато у «Севильи» есть отличная возможность для ротации нападающих. Свежие нападающие против не самой впечатляющей обороны «Челси», в матче с «Саутгемптоном» защитник «Челси» привозили голы из ничего.



Коэффициент на «обе забьют» — 1.73, но если добавить ещё и непроигрыш «Челси», то он вырастает до 2.10. Разница существенная, поэтому я и поставлю на то, что «Челси» не проиграет, а обе команды забьют.



Ещё одна ставка. Я поставлю с высоким коэффициентом на то, что будет гол головой. Я обратил внимание, что обе команды очень часто выигрывают верх, при этом «Севилья», к «Челси» это меньше относится, очень часто при стандартах неаккуратно действует у своих ворот. В этом сезоне у «Севильи» в четырёх из последних пяти матчей были либо пропущенные, либо забитые голы головой. Я посмотрел матчи «Челси», так там и в последнем и в предпоследнем матчах АПЛ «Челси» забивал. Вернер и другие отлично играют головой, а полузащитники и защитники сильны на втором этаже.



Я выберу ставку «гол головой» за 2.40. Это довольно-таки редкая ставка. Чаще встречается «первый гол головой», но если поискать в некоторых конторах, то и такое можно найти», — сказал Вишневский.

«Челси» — «Севилья». Прогноз: «Краснодар», гляди в оба! Лэмпард и Вернер опять устроят шоу За три последних игры в АПЛ лондонцы забили 10 голов, а пропустили шесть.