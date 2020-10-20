«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».



Ставка: победа «Зенита» за 1.74.



«В Северной столице встречаются первая команда России и бельгийский «Брюгге».



«Зенит» неплохо стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги, где после 11 туров занимает первую позицию в турнирной таблице. В последнем матче питерцы обыграли «Сочи», при этом имеют лучший показатель по пропущенным мячам.



Бельгийский клуб также лидирует в Лиге Жюпиле, где за девять туров одержал шесть викторий и один раз сыграл вничью. Что примечательно, пропускала бельгийская команда ещё меньше.



Я считаю, что клубный футбол в Бельгии сдал свои позиции, что отражается в результатах команд. Кроме того уже три человека в составе гостей заболели коронавирусом, а Митрович и Дели не сыграют из-за травмы ноги и красной карточки соответственно.



«Зенит» имеет преимущество своего домашнего поля, и ожидаю от российской команды победы», — сказал Мостовой.

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