«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».
Ставка: победа «Зенита» за 1.74.
«В Северной столице встречаются первая команда России и бельгийский «Брюгге».
«Зенит» неплохо стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги, где после 11 туров занимает первую позицию в турнирной таблице. В последнем матче питерцы обыграли «Сочи», при этом имеют лучший показатель по пропущенным мячам.
Бельгийский клуб также лидирует в Лиге Жюпиле, где за девять туров одержал шесть викторий и один раз сыграл вничью. Что примечательно, пропускала бельгийская команда ещё меньше.
Я считаю, что клубный футбол в Бельгии сдал свои позиции, что отражается в результатах команд. Кроме того уже три человека в составе гостей заболели коронавирусом, а Митрович и Дели не сыграют из-за травмы ноги и красной карточки соответственно.
«Зенит» имеет преимущество своего домашнего поля, и ожидаю от российской команды победы», — сказал Мостовой.
- 20 октября 2020
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