«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз Константина Генича на встречу ЛЧ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт в обоих таймах за 1.72.



«Истанбул» после чудовищного старта в чемпионате (три поражения подряд) в последних двух матчах не проигрывал и не пропускал. «Лейпциг» же вообще лидирует в Бундеслиге.



Мы видим, что футбол стал более сдержанным у «Лейпцига». Нет сейчас нескольких ведущих игроков у команды Нагельсманна. В частности, в этой игре не должны помочь «Лейпцигу» австрийцы Лаймер и Забитцер, есть травма и у Лукаса Клостерманна. У «Истанбула» также хватает своих потерь, в том числе не будет Насера Шадли.



Мне кажется, «Лейпциг» опытнее, искушеннее и увереннее, чем «Истанбул», не по составу, а по игре. Плюс, если «Лейпциг» включит обороты и начнёт играть на максимуме, «Истанбулу» будет тяжко, к таким скоростям в своём чемпионате он не привык.



Если «Лейпциг» забьёт первый мяч в первом тайме, как это было в последней игре чемпионата, то во втором на пространстве сможет соперника подловить снова.



Мой прогноз — «Лейпциг» забьёт в обоих таймах» за 1.72», — сказал Генич.

«РБ Лейпциг» — «Истанбул». Прогноз: полуфиналист ЛЧ не заметит Жулиано, Шкртела и Епуряну «Быки» великолепно стартовали в Бундеслиге и находятся в замечательной форме.