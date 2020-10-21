«Енисей» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка России в Красноярске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка России «Енисей» — «Спартак».

Ставка: победа «Енисея» с форой (+1.5) за 2.04.

«Спартаку» достаточно не проиграть с разницей более чем в три мяча, чтобы занять первую строчку. Понятно, что задача, мягко говоря, не из сложных. Разумеется, тренерский штаб проведёт широкую ротацию и даст шанс резервистам.



Лишний раз гонять в Красноярск лидеров и взваливать на их плечи дополнительную нагрузку смысла нет. Календарь плотный: в субботу потратили много сил с «Химками» (3:2), а уже 24 октября предстоит сражаться в Краснодаре. Разумеется, битва с прямым конкурентом гораздо важнее игры в Кубке России.



Впрочем, букмекеры всё равно отдают огромное преимущество гостям. На их победу предлагается коэффициент 1.30, который в лучшем случае сгодится для экспресса. А лезть в огромные форы нет смысла: состав будет экспериментальным, а «Енисей» в ФНЛ сейчас очень хорош.



Три победы подряд над довольно крепкими оппонентами. 2:0 с «Велесом», 1:0 со «СКА-Хабаровском» и 3:2 с «Чайкой». Состав достойный, есть несколько футболистов с опытом РПЛ: Хуан Лескано, Никита Глушков, Александр Зотов. Красноярцы входят в топ-10 ФНЛ, хотя получили аж три технических поражения.



Пожалуй, на таком фоне логичнее играть от хозяев. П1 с форой (+1.5) идёт за 2.04, вполне неплохо. Ждём ничьей или победы москвичей на тоненького. Такой расклад устроит всех: «Енисей» сохранит лицо перед родными болельщиками, а «Спартак» пройдёт в следующий раунд".