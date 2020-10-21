«Ренн» — «Краснодар»: результат матча 20 октября и сыгравшие коэффициенты букмекеров
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция) и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 56-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал нападающий «Ренна» Серу Гирасси. Через три минуты защитник «быков» Кристиан Рамирес сравнял счёт.
Эксперты считали явным фаворитом «Ренн», ставки на французский клуб принимались с коэффициентом 1.82. Успех «Краснодара» шёл за 4.80, ничья — за 3.80. С 1000 рублей можно было выиграть 3800 рублей.
На тотал меньше 2.5 мяча предлагалось поставить за 1.94, на «обе забьют» — за 1.86. Коэффициент на пенальти составлял 2.90, а на точный счёт 1:1 — 7.50.
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В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.
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