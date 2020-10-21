«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 3 за 2.21.



«Вроде смотришь на афишу матча и считаешь, что здесь должны быть голы и их должно быть много. Всё-таки «Зальцбург» играет дома, он в полном порядке — в Бундеслиге идёт без потерь. Четыре матча в чемпионате — четыре победы, в этих матчах 17 мячей забил. В последней игре он вообще 7:1 разгромил «Хартберг».



Но последний матч у «Зальцбурга» был 4 октября, а игра с «Локомотивом» состоится 21-го. После такой паузы, спустя 17 дней, готов ли будет «Зальцбург», ещё и на карантине немного посидевший, включить обороты, чтобы упрямый, организованный «Локомотив» перебегать? Николич умеет выстраивать игру в обороне, плюс возвращается Ведран Чорлука. Если «Локомотив» будет держать строй, контроль над ситуацией за счёт опытных Крыховяка, Чорлуки, Гилерме, то много мячей в этом матче забито не будет.



«Локомотив» понимает, что бессмысленно соревноваться с «Зальцбургом» в скорости. Вряд ли он будет играть в открытый футбол. Он будет ловить свой шанс в контригре. Мне кажется, «Локомотив» постарается сыграть так, как с легковесным ЦСКА в чемпионате. Там был низ. Почему бы и здесь не сыграть тотал меньше трёх мячей. Отталкиваемся от того, что «Зальцбург» давно не играл. Может быть, лидеры игровой тонус растеряли», — сказал Генич.

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