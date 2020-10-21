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«Манчестер Сити» — «Порту»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Порту»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Порту».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.65.

«Порту» стартовал в родном чемпионате Португалии неоднозначно. В первых двух турах получилось одержать две победы с общим счётом 8:1, однако в следующих двух турах было набрано всего лишь одно очко. После четырёх туров команда отстаёт от лидирующей «Бенфики» на пять баллов.

Сперва «драконы» уступили на своём поле скромному «Маритиму» (2:3), а затем на выезде упустили победу над «Спортингом» в концовке (2:2). Пять пропущенных за две встречи наверняка заставят главного тренера Сержиу Консейсау задуматься.

Понятно, что на своём поле «Манчестер Сити» будет фаворитом. Всё же разница в классе команд заметна, да и вдали от дома всегда играть тяжело. Гвардиола не сможет рассчитывать на свою основную движущую силу — Кевина Де Брёйне, тот всё ещё залечивает травму. Но матч с «Арсеналом» показал, что подменить бельгийца есть кому. При этом после долгого отсутствия в строй вернулся Серхио Агуэро.

«Горожане» отлично играют на «Этихаде». За 13 последних домашних игр в АПЛ у них 11 побед. Единственное поражение пришлось на недавнюю игру с «Лестером» (2:5), но тут надо бы сказать, что в ворота Эдерсона назначили три пенальти.

Так что ждём уверенной победы англичан. Оформить один гол «Порту», конечно, может, оборона у хозяев стабильностью пока не выделяется. Но на большее рассчитывать будет трудно. Можно проверить ставку П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.65.

Также интересно выглядит ставка тотал голов «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1 мяча за коэффициент 1.79. Пять из семи своих мячей клуб забил в первых половинах встреч. Скорее всего, откладывать в долгий ящик он не будет и в этот раз".

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За 13 предыдущих домашних матчей в АПЛ «горожане» одержали 11 побед.
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