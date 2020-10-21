«Манчестер Сити» — «Порту»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
21 октября «Манчестер Сити» примет «Порту» в матче 1-го тура группы С Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех португальцев оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.65.
Букмекеры считают, что матч группы С «Манчестер Сити» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.
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За 13 предыдущих домашних матчей в АПЛ «горожане» одержали 11 побед.
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