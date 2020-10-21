«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Нагучева на игру 1-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аякс» — «Ливерпуль».



Ставка: 2 или 3 гола в матче за 2.20.



«Аякс» и «Ливерпуль» подходят к очному противостоянию в какой-то странной форме. «Аякс» вроде бы разгромил «Херенвен», но непонятно, какой именно «Аякс» настоящий — тот, который прибивает «Херенвен» со счётом 5:1, великолепно играя оба тайма, или тот, который не может забить «Гронинген», владея 70% мячом.



Мне кажется, что от «Аякса» тут плясать не стоит, потому что дома эта команда всегда может преподнести сюрприз, а вот от «Ливерпуля» можно, потому что есть потеря очков, поражение от «Астон Виллы». Не победа в дерби с «Эвертоном», причём гол, пропущенный на последних минутах, всегда щелкает по носу и отрезвляет. В общем, у «Ливерпуля» на старте сезона предостаточно трудностей. В этом смысле я не вижу фаворита.



Понятно дело, что «Аякс» играет дома, но когда на домашнюю команду коэффициент больше 4, то вряд ли она выиграет, в какой бы форме она ни находилась. Если честно, то мне кажется, что «Аякс» может одержать победу, но прогнозировать я это не буду.



Вместо этого я бы предложил вот такой вариант. Обе команды результативны, но, как это часто бывает в матче, между собой играют осторожно или не так разнузданно, как это было в матче в Бирмингеме, где гостил «Ливерпуль», или в последнем туре чемпионата Голландии, где «Аякс» и «Херенвен» сыграли очень весело.



Мне кажется, что в этом матче не будет забито больше трёх голов. Я бы поставил на исход с большим коэффициентом. Тотал — это не так интересно, как то, что в матче будет забито два-три гола. Здесь коэффициент больше двойки, и мне кажется, что именно он и сработает», — сказал Нагучев.

«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз: Промес, Блинд и Тадич шокируют чемпиона Англии в Амстердаме Мерсисайдцы остались без Алисона и ван Дейка, да ещё и Матип рискует не сыграть.