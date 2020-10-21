«Аякс» — «Ливерпуль»: ставка Артура Петросьяна на игру группового этапа Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе D Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аякс» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.75.



«Мало того что у «Ливерпуля» украли победу в мерсисайдском дерби, так еще и жестокий прыжок Пикфорда в ноги Ван Дейку привел к разрыву «крестов». Так что теперь красные не только без лучшего вратаря, но еще и без лучшего центрального защитника. Одним словом, легкой жизни у команды Клоппа, кажется, в ближайшие месяцы не будет.



«Аякс» особо не феерил до этих выходных, но аккурат к старту Лиги чемпионов наконец разошелся и разгромил «Херенвен» 5:1. Это важно и в игровом, и в психологическом плане. Впрочем, в игре без мяча они смотрелись не лучшим образом, так что каждая потеря мяча в игре с «Ливерпулем» может оказаться чреватой.



Думаю, самое очевидное здесь поставить на голы. И у тех, и у других моменты в немалом количестве быть должны, а если будут моменты, то, скорее всего, и голы», — сказал Петросьян.

«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз: Промес, Блинд и Тадич шокируют чемпиона Англии в Амстердаме Мерсисайдцы остались без Алисона и ван Дейка, да ещё и Матип рискует не сыграть.