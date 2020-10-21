«Аякс» — «Ливерпуль»: ставка Артура Петросьяна на игру группового этапа Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе D Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Аякс» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.75.
«Мало того что у «Ливерпуля» украли победу в мерсисайдском дерби, так еще и жестокий прыжок Пикфорда в ноги Ван Дейку привел к разрыву «крестов». Так что теперь красные не только без лучшего вратаря, но еще и без лучшего центрального защитника. Одним словом, легкой жизни у команды Клоппа, кажется, в ближайшие месяцы не будет.
«Аякс» особо не феерил до этих выходных, но аккурат к старту Лиги чемпионов наконец разошелся и разгромил «Херенвен» 5:1. Это важно и в игровом, и в психологическом плане. Впрочем, в игре без мяча они смотрелись не лучшим образом, так что каждая потеря мяча в игре с «Ливерпулем» может оказаться чреватой.
Думаю, самое очевидное здесь поставить на голы. И у тех, и у других моменты в немалом количестве быть должны, а если будут моменты, то, скорее всего, и голы», — сказал Петросьян.
- 21 октября 2020
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:45