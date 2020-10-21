«РБ Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов 21 октября

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «РБ Зальцбург» — «Локомотив» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «РБ Зальцбурга» за 1.50.
«Я знаю, что «Локомотив» будет довольно прилично играть в обороне. У них один и тот же состав, сыгранный вратарь. Однако «Локомотив» потерял игроков, которые определяли игру команды в последнее время. Это Дмитрий Баринов, который делал всё в центре поля, не только в чужой штрафной, и Алексей Миранчук, который забил почти все мячи «Локомотива».
Тот же Эдер давно находится в команде, но он не самый забивной игрок. Смолов пока не особо результативен. Сейчас купили Зе Луиша.
Мне кажется, «Зальцбург» можно сравнить с немецким клубом. Это дисциплинированная команда, которая участвует в каждом розыгрыше Лиги чемпионов. Это опытная команда. Она не разобьёт «Локомотив, но у самих «железнодорожников» есть проблемы в атаке, и от них никуда не деться», — сказал Ловчев.
- 21 октября 2020
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