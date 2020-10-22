«Брага» — АЕК: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы 22.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Брага» — АЕК.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Браги» за 1.93.

"«Брага» идёт у букмекеров явным фаворитом, хотя не всё так очевидно. Старт сезона получился не то чтобы успешным — всего шесть очков в четырёх турах и место в середине турнирной таблицы. Проиграли «Порту» (1:3) и середняку «Санта-Кларе», а также обыграли аутсайдера «Тонделу» (4:0) и новичка элитного дивизиона «Насьонал» (2:1).



Словом, ничего такого. С опытом в еврокубках проблем нет, в августе прошлого года даже дважды пересекались к квалификации со «Спартаком». Зацепиться за очки красно-белые так и не смогли: 0:1 в Португалии, 1:2 в Москве. «Оружейники» в итоге вышли из группы, а в первом раунде плей-офф уступили «Рейнджерс».



АЕК — колючий коллектив, в котором хватает опытных футболистов. Он уверенно чувствует себя под давлением, стабильно проявляет характер. И умеет играть в футбол, разумеется. Понятно, что на своём поле жёлто-чёрные опаснее, но даже в гостях считать их явным аутсайдером чревато.



На наш взгляд, есть «Брага» и победит, то с большим трудом. П2 с форой (+1) за 1.65 — аккуратная и довольно надёжная ставка. Вариант посмелее — ИТМ 1.5 гола «Браги» за 1.93. АЕК провёл в новом сезоне семь поединков, в том числе с ПАОК, «Вольфсбургом» и «Олимпиакосом». Больше одного мяча ни разу не пропустил.



Как видно, с обороной тут полный порядок. Скорее всего, португальцы будут владеть территорией и действовать первым номером. Угловых должно быть достаточно, а вот голов — вряд ли. Сушить игру клуб из Афин умеет".