«Реал» — «Шахтёр»: какой счёт, как сыграли 21 октября, кто победил, какие ставки зашли

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



В первом тайме «Шахтёр» забил «Реалу» три мяча. В составе «Шахтёра» мячи на счету Тете и Манора Соломона. Защитник «Реала» Рафаэль Варан забил автогол. Тете технично накрутил защитника и из штрафной пробил по воротам — Куртуа среагировал, но Варан, пытаясь опередить Детиньо, переправил мяч в свои ворота.



На 54-й минуте матча Лука Модрич отыграл один мяч, забив ударом в девятку. Спустя пять минут Винисиус Жуниор отобрал мяч у Марлоса, на скорости влетел в штрафную и хлёстко пробил точно в нижний угол ворот, забив второй гол мадридцев. В добавленное время судья отменил гол Вальверде из-за офсайда после VAR.



Эксперты не сомневались в победе испанцев: успех «Реала» шёл за 1.32, ничья — за 6.00, победа «Шахтёра» — за 9.90. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 9900 рублей.



На тотал больше 2.5 гола давали 1.48, на «обе забьют» — 1.84. Автогол шёл за 8.50.

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