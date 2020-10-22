«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: как сыграли 21 октября, кто победил, какие ставки зашли

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



На 26-й минуте Дуван Сапата открыл счёт. Ромеро отлично скинул мяч на свободного Сапату, и тот из убойной позиции пробил в дальний угол. Второй гол забил Алехандро Гомес — получив мяч перед штрафной и воспользовавшись пространством, он нанёс мощнейший удар под перекладину, от которой мяч отлетел в створ.



Луис Мурьель довёл счёт до разгромного. Сапата без сопротивления пробил издали, Хансен отбил мяч перед собой прямо на Мурьеля, а тот в падении отправил мяч в ворота. Полузащитник «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук впервые вышел на поле в футболке бергамасков. На 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» он заменил Сапату, а спустя 9 минут забил свой первый гол.

Эксперты были уверены в победе гостей: на победу «Аталанты» давали 1.54, на «Мидтьюлланн» — 5.90, на ничью — 4.85. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1540 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.43, гол Алексея Миранчука — за 3.00. На победу итальянцев всухую предлагали поставить за 3.30.