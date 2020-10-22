«Байер» — «Ницца»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Байер» — «Ницца».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.03.



«Байер» и «Ницца» обожают владеть мячом. Про «Байер» всем известно. В последнее время и в прошлом сезоне «Байер» всегда владел мячом очень долго и по этому показателю не проигрывал никому, разве что, может быть, «Баварии». В этом сезоне тенденция продолжается — четыре матча и четыре победы по владению мячом.



Что касается «Ниццы», то это тоже копия «Байера». В Лиге 1 «Ницца» провела семь матчей и в шести победила по владению мячом, а в оставшемся была ничья — 50 на 50 с «ПСЖ». Даже с парижанами «Ницца» владеет мячом на равных.



Получается, что сходятся две волны, две команды, которые не привыкли играть вторым номером. Так бывает, поэтому кому-то приходится оказаться в непривычной ситуации. Судя по всему, это будет «Ницца», которая выступает на выезде. Очень сложно предположить, как команды отреагируют на эти условия, то есть встретят копию самой себя.



Когда одна команда не умеет и не любит обороняться, да и другая тоже, то это чаще всего приводит к результативной игре. Я бы на этот матч выбрал ставку «обе забьют» и тотал матча больше 2.5 мяча. Да, немного смущают показатели «Байера», который в четырёх матчах Бундеслиги забил всего три мяча и ни разу не отметился более чем одним голом. Думаю, что это временная история. Тогда «Байер» играл против команд, которые привыкли обороняться против леверкузенцев.



Тут же будет «Ницца», которая привыкла действовать в атакующей манере. Мне кажется, что здесь должен сыграть верховой тренд. ТБ 2.5 и обе забьют — это разумный выбор, но, как обычно, выбор за вами. Прислушаетесь вы к моим советам или нет, в любом случае я вам желаю удачи», — сказал Симонов.

«Байер» — «Ницца». Прогноз: Патрик Виейра не справится с Беллараби, Демирбаем и Арангисом В четырёх матчах чемпионата Германии леверкузенцы забили всего три мяча.