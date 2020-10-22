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«Лестер» — «Заря»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы 22 октября

«Лестер» — «Заря»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы 22 октября
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Лестер Сити» — «Заря».

Ставка: победа «Лестера» за 1.32.

«Заря» на данный момент – девятая команда Украины, хотя и крепкая. Три последних матча команды были впечатляющими, да и игра против «Шахтёра» должна быть отнесена в копилку достижений.

Так вот, девятая команда Украины прилетает в Англию, чтобы сыграть против одного из лучших клубов Англии последних сезонов. «Лестер» хоть и очень нестабилен, но будет всегда стремиться играть на победу в любом матче.

Я думаю, что «Заря» – хорошая возможность для хозяев исправить то, что не получалось ранее, добавить эмоции болельщикам, компенсировать неудачи в виде двух поражений. Отметим, что они не помешали «Лестеру» оказаться в лидирующей группе после пяти туров.

Я жду крупного успеха от «Лестера», победы хозяев в каждом из таймов и верховой игры», — сказал Казаков.

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«Лисы» потерпели два поражения всухую, нужно вернуть уверенность в своих силах.
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