«Лестер» — «Заря»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы 22 октября

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Лестер Сити» — «Заря».
Ставка: победа «Лестера» за 1.32.
«Заря» на данный момент – девятая команда Украины, хотя и крепкая. Три последних матча команды были впечатляющими, да и игра против «Шахтёра» должна быть отнесена в копилку достижений.
Так вот, девятая команда Украины прилетает в Англию, чтобы сыграть против одного из лучших клубов Англии последних сезонов. «Лестер» хоть и очень нестабилен, но будет всегда стремиться играть на победу в любом матче.
Я думаю, что «Заря» – хорошая возможность для хозяев исправить то, что не получалось ранее, добавить эмоции болельщикам, компенсировать неудачи в виде двух поражений. Отметим, что они не помешали «Лестеру» оказаться в лидирующей группе после пяти туров.
Я жду крупного успеха от «Лестера», победы хозяев в каждом из таймов и верховой игры», — сказал Казаков.
- 22 октября 2020
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