«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Ак Барс».



Ставка: ничья за 3.60.



«Неделю назад «Ак Барс» уже имел честь проиграть дома «Барысу» в овертайме упорнейшего матча, с редким для хоккея нулевым результатом в основное время. После этого казанцы съездили на Дальний Восток, где честь у них отобрали и растоптали грязными сапогами со счётом 7:1. И вот теперь, возвращаясь домой, практически обесчещенный «Ак Барс» должен что-то сделать в Казахстане.



Нет, будь это в обычное время да при нормальном Квартальнове, не было бы никаких сомнений, что после таких дальневосточных унижений «Ак Барс» кого хочешь разнесёт вдребезги и пополам. Для нормального «Ак Барса» в регулярном чемпионате два поражения подряд – это что-то из ряда вон выходящее. А в нынешнем сезоне было уже и два, и даже три, и никого после этого демонстративно не вышвыривали на драфт отказов и даже не сослали в ВХЛ. В общем, за «Ак Барс» как-то боязно.



Но и «Барыс», знаете ли, на стойкого оловянного солдатика как-то тоже не смахивает: взял да и проиграл в предыдущем матче «Йокериту», ведя в счёте 4:0. То есть у нас налицо встреча двух «инвалидов», причём обоих вдобавок ещё и штормит и каждому надо кровь из носу реабилитироваться. А «Ак Барсу» после Хабаровска хоть вообще домой не возвращайся.



И что у вас вырисовывается при таких привходящих элементах? Лично у меня вырисовывается опять-таки упорная ничья в основное время, как и в предыдущем матче. Конечно, не нулевая, снаряд два раза в одну воронку не падает, но и не сильно результативная. А уже за пределами основного времени снова победит «Барыс», — сказал Лебедев.

«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов обязан ответить на 1:7. Это дело принципа Обе команды накануне потерпели крайне чувствительные неудачи.