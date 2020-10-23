Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи: ставка Виталия Минакова на бой UFC 254

Бывший чемпион Bellator и четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на UFC 254.
Ставка: победа Хабиба во 2-м раунде за 7.00.
«ММА – это достаточно контактный вид спорта, в нём может быть по-всякому. Если отталкиваться от этого боя и давать адекватную оценку, Хабиб будет доминировать. Не потому, что он наш земляк и я его хорошо знаю. Он обучен, имеет громаднейший опыт, переехал весь свой дивизион. Этого не скажешь о Гэтжи. На него будет давить даже не столько авторитет и статус соперника, сколько мысли о том, когда у Хабиба закончится бензин. Он на две головы выше. Доводит соперников до изнеможения, когда те уже не могут защищаться. Думаю, этого Гэтжи и боится, что у него закончатся силы.
Что касается ударов, то и они у Хабиба на порядок выше. Говорят, что у Гэтжи очень сильное попадание. Но перед боем Конора Макгрегора и Хабиба я считал, что у Нурмагомедова в стойке нет шансов. Но он вышел и «натолкал» Конору столько, что тот не мог стоять на ногах. Так что и в этом бою нельзя так говорить. Вопрос не в том, какими навыками ты владеешь, а в том, сможешь ли ты их применить.
Хабиб каждый удар и приём делает уверенно. Конечно, пропустить что-то можно. Но когда тебя постоянно атакуют, очень сложно применять свои навыки. Чтобы Гэтжи ударить, ему сначала надо защититься. Посмотрим, будет ли он успевать делать и то и другое.
От Хабиба я не стал бы ждать ничего нового. Он использует свои лучшие качества, не станет ничего придумывать. Он доминирует, выше на две головы. Так что победить может в своём стиле: удушающим или просто забить в партере. Плюс думаю, бой закончится во втором раунде. Обычно говорят, что первый – это разведка. Если затягивается до третьего и больше, то это считается уже конкурентным поединком. Поэтому все стараются закончить именно во втором», — сказал Минаков.
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