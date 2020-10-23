Хабиб — Гэтжи: прогноз Сэма Элви на бой за звание чемпиона мира 24 октября

Известный боец Сэм Элви дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Бой пройдет в Абу-Даби поздно вечером 24 октября.



Ставка: победа Гэтжи за 3.26.



«Думаю, Хабиб лучший легковес на свете, но всё равно поставлю на победу Гэтжи. Представьте, если бы им дали десять одинаковых поединков против одинакового соперника. Думаю, Хабиб выиграл бы все десять боёв, а Джастин Гэтжи, наверное, — восемь. Но в этом и особенность Гэтжи, он может удивить соперника неоднозначностью. Его трудно прочитать, он может набить тейкдауны и пробить ноги Хабибу».

Бой Хабиб — Гэтжи могут отменить! Один Нурмагомедов уже госпитализирован UFC теряет одного бойца за другим — что происходит? На срыв боя Хабиб — Гэтжи вовсю принимают ставки.