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Хабиб — Гэтжи: прогноз Сэма Элви на бой за звание чемпиона мира 24 октября

Хабиб — Гэтжи: прогноз Сэма Элви на бой за звание чемпиона мира 24 октября
Ставки / Прогнозы 0

Известный боец Сэм Элви дал прогноз на бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи. Бой пройдет в Абу-Даби поздно вечером 24 октября.

Ставка: победа Гэтжи за 3.26.

«Думаю, Хабиб лучший легковес на свете, но всё равно поставлю на победу Гэтжи. Представьте, если бы им дали десять одинаковых поединков против одинакового соперника. Думаю, Хабиб выиграл бы все десять боёв, а Джастин Гэтжи, наверное, — восемь. Но в этом и особенность Гэтжи, он может удивить соперника неоднозначностью. Его трудно прочитать, он может набить тейкдауны и пробить ноги Хабибу».

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