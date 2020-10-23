Хабиб — Гэтжи: прогноз Сантьяго Понзиниббио на бой UFC 254

Аргентинский боец среднего веса Сантьяго Понзиниббио дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: победа Хабиба за 1.33.



«Я считаю, что Нурмагомедов vs Гетжи – отличный бой. Все говорят, что Джастин Гетжи хорошо борется, и по этой причине он может защищать себя от тейкдаунов Хабиба. Но на мой взгляд, он очень “лобовой” боец. Он идёт вперёд. Его удары очень сильные, но он идёт вперёд. Он не двигается. У него нет работы ног.

Он не сражается на расстоянии и не двигается. Он только идёт вперёд, принимает удары и наносит удары – тяжёлые удары. Он крутой парень, но я думаю, что с Хабибом такой стиль не сработает. Если вы пойдёте на него, то он унесёт вас вниз. Я представляю себе этот бой. Хабиб будет работать над борьбой, делать хорошие тейкдауны и уводить Гетжи на пол. Думаю, Хабиб выиграет бой. Я не могу представить, чтобы Джастин Гетжи нокаутировал его», — сказал Понзиниббио.