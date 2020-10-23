Хабиб vs Гэтжи: прогноз Марлона Веры на бой UFC 254

Известный боец ММА Марлон Вера дал прогноз на бой UFC 254 Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который пройдёт в Абу-Даби 24 октября.



Ставка: победа Гэтжи за 4.00.



«Если кто и может победить Хабиба, так это Гэтжи. Мне кажется, Хабиб не сможет повалить Джастина, потому что у Гэтжи отличная борьба — взрывная, но с элементами защиты. И он не устаёт. Плюс я не думаю, что он боится оказаться в партере. Так что если Хабиб сделает с Гэтжи то же самое, что и со всеми остальными, — я вступлю в его фан-клуб. Но мне кажется, что Гэтжи остановит его, и мы поймём, что они находятся на разных уровнях», — сказал Вера.

Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника У хейтеров Хабиба появилась новая отмазка. Неожиданно помогли букмекеры.