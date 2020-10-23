Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: прогноз Али Гаджибекова на бой UFC 254

Футболист «Чайки» Али Гаджибеков дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на бой UFC 254.
Ставка: победа Хабиба в 3-м раунде за 8.90.
«Все понимают, что этот бой будет непростым. В предыдущих боях у него были тяжёлые соперники, здесь тем более. Все настраиваются на Хабиба по-особенному, и Гэтжи не исключение. Но все ждут победы Хабиба.
Он ментально и физически очень сильный. Он силён во всех аспектах. Это знают все, кто с ним тренируется. Он не стоит на месте, постоянно развивается. Он за счёт борьбы сметает всех соперников, но по последнему бою было видно, что он сильно прибавил в стойке. Раньше все недооценивали это качество. Но он посвятил тренировкам много времени.
Что касается Гэтжи, в последнем бою с очень сильным Тони Фергюсоном за счёт своих мощных ударов он смял его. Все говорят, что отсюда исходит самая большая опасность Гэтжи. Он и сам об этом говорил. Но посмотрим. Хабиб ни разу не пропускал удары, он всегда доминировал даже в стойке. Многие хотят увидеть поражение Хабиба как непобедимого бойца. Но мы верим, что он сможет выиграть.
Он сам понимает, что бой будет нелёгким. К каждому сопернику он подходит по-своему. Но его сильная сторона – перевод в партер и удушающий или боевой приём. Так что думаю, он будет стараться вымотать Гэтжи, а потом переведёт в борьбу.
В первом раунде все выходят с опаской. Тем более против ударников, которые, пока есть силы, могут хорошо попасть. Поэтому первые два раунда соперники будут присматриваться друг к другу, а потом Хабиб перейдёт к действиям и попытается закончить бой досрочно. Я бы ставил даже не на второй, а на третий раунд. Именно тогда бойцы начнут показывать максимум», — сказал Гаджибеков.
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