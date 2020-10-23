Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: ставка Игоря Рязанцева на бой 24 октября

Ведущий программы Sport Hub на «Мегаполис ФМ», обладатель 1-го дана по карате киокусинкай и главный редактор телеканала «СИЛА» Игорь Рязанцев дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: 5 раундов в бою за 2.20.



«Какие плюсы я бы выделил у Хабиба? Естественно, лучшая в этом дивизионе борьба, он наиболее сильный боец этого весового дивизиона, психологически устойчивый. Я не представляю, что могло бы смутить Хабиба до боя, заставить его гореть и сбиться с намеченного им плана. А его намеченный план на бой, его стратегия – это абсолютно чемпионская стратегия, которая неоднократно проверялась и приносила ему успех. Хабиб её менять не будет, не будет рисковать.



У Гэтжи хорошая борьба. В институте он много боролся, становился чемпионом различных турниров. Хорошо себя чувствует в стойке, любит зарубиться, не боится идти на обострение. Но нужно ли это Гэтжи в бою с Хабибом? Однозначно нет. Будет ли Хабиб пытаться форсировать события, что-то менять в своей чемпионской стратегии? Не будет.

Таким образом, я думаю, что бой продлится не меньше трёх раундов, за которые Хабиб постарается Гэтжи измотать, что мы видели неоднократно в предыдущих боях Хабиба.



Где бы мог Гэтжи поискать своё спортивное счастье? В стойке. Пытаться нокаутировать Хабиба он не будет стараться, но нащупать брешь в обороне Хабиба именно в стойке, именно в обмене ударами — наверное, в этом и есть шансы Гэтжи, которые он будет искать.



Надо отметить, что Хабиб в стойке достаточно сильно вырос – боксёром не стал, но при этом чувствует себя вполне уверенно. Таким образом, что мы имеем? Скорее всего, бой продлится не меньше трёх раундов, но мне думается, что будет пройдена вся дистанция – все пять раундов.



Не будет обострения ни со стороны Хабиба, ни со стороны Гэтжи. Я имею в виду какие-то рискованные шаги, какие-то авантюрные решения. Большая вероятность того, что мы увидим все пять раундов», — сказал Рязанцев.