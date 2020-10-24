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Хабиб — Гэтжи: прогноз Джеффа Монсона на бой 24.10.2020

Хабиб — Гэтжи: прогноз Джеффа Монсона на бой 24.10.2020
Ставки / Прогнозы 0

Американский и российский боец ММА Джефф Монсон дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который пройдёт в ОАЭ 24 октября.

Ставка: победа Хабиба Нурмагомедова по очкам за 3.70.

«Это самый большой поединок в этом году. Он особенно важен для Хабиба, потому что боец недавно потерял отца. Была информация, что россиянин проведёт всего два боя и завершит карьеру, поэтому Хабиб не намерен проигрывать.

Но бой будет сложным для россиянина, потому что Гэтжи очень агрессивен. Хабиб привык выигрывать поединки благодаря борьбе в партере, но повалить такого соперника, как Гэтжи, будет очень трудно.

Но всё же Хабиб победит, потому что сейчас он находится в невероятных кондициях, никто не сможет провести с ним свой лучший бой. Думаю, бойцы будут драться все пять раундов, а победа останется за Хабибом. Победа будет одержана не сдачей или нокаутом, а решением судей», — сказал Монсон.

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