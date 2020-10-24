Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз рэпера Сявы на бой UFC 254

Рэпер Сява дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Ставка: досрочная победа Хабиба за 1.80.
«Всем пламенный привет от Сявы! Как и многие другие, с нетерпением жду субботы. Для тех, кто в танке, напомню, 24 октября Хабиб Нурмагомедов выйдет в ринг и сразится против американца Джастина Гэтжи.
Вокруг этого боя поднялась огромная шумиха, ведь многие соскучились за солидными боями, которые на паузу отправил коронавирус. Так вот, американец каким-то чудом нокаутировал Тони Фергюсона, и ему всунули временный титул UFC. Так они получил право выйти в октагон против нашего «Орла».
А что Хабиб, ему, судя по всему, вообще все равно, кто против него будет стоять. «Орел» постоянно гнет свою линию, затаскивая соперников в партер, и уже там вынуждает их капитулировать. Так что, попытки Фергюсона отобрать пояс у нашего пацана, успехом вряд ли увенчаются.
Ситаю, что американец не протянет все пять раундов, и делаю ставку на досрочную победу Нурмагомедова».
- 24 октября 2020
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