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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз рэпера Сявы на бой UFC 254

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз рэпера Сявы на бой UFC 254
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Рэпер Сява дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Ставка: досрочная победа Хабиба за 1.80.

«Всем пламенный привет от Сявы! Как и многие другие, с нетерпением жду субботы. Для тех, кто в танке, напомню, 24 октября Хабиб Нурмагомедов выйдет в ринг и сразится против американца Джастина Гэтжи.

Вокруг этого боя поднялась огромная шумиха, ведь многие соскучились за солидными боями, которые на паузу отправил коронавирус. Так вот, американец каким-то чудом нокаутировал Тони Фергюсона, и ему всунули временный титул UFC. Так они получил право выйти в октагон против нашего «Орла».

А что Хабиб, ему, судя по всему, вообще все равно, кто против него будет стоять. «Орел» постоянно гнет свою линию, затаскивая соперников в партер, и уже там вынуждает их капитулировать. Так что, попытки Фергюсона отобрать пояс у нашего пацана, успехом вряд ли увенчаются.

Ситаю, что американец не протянет все пять раундов, и делаю ставку на досрочную победу Нурмагомедова».

Хабиб мог бы увеличить свой гонорар за бой с Гэтжи в 1000 раз! Все благодаря Конору
Разрешения у Макгрегора бы никто и не спрашивал.
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