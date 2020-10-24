«Барселона» — «Реал»: прямой эфир, где смотреть трансляцию, на каком канале
24 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал». Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Реала» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.63.
Ставки на пенальти принимаются за 2.70, на удаление — за 3.40, а на гол в первые 15 минут — за 3.00.
«Барселона» — «Реал». Прогноз: такого чемпиона Испании от Месси может спасти только Рамос
Мадридцы проиграли два матча подряд, но и у сине-гранатовых проблем хватает
- 24 октября 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
Партнерский контент