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Хабиб — Гэтжи, 24 октября 2020 года: прогноз Джона Фитча на бой UFC 254

Хабиб — Гэтжи, 24 октября 2020 года: прогноз Джона Фитча на бой UFC 254
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Известный боец Джон Фитч дал прогноз на поединок Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на UFC 254.

Ставка: победа Хабиба за 1.32.

«Конечно, это будет очень большой бой. И самый серьезный поединок для Хабиба. Но я думаю, что он однозначно выиграет. Потому что когда ты начинаешь спарринговать с ним и бороться, то тебя просто охватывает шок — насколько он силен и насколько уверенно он контролирует тебя. Думаю, что в первый раз, когда они будут драться, Хабиб переедет Гэтжи.

Но если Джастин сделает выводы из всего этого, внесёт коррективы, если Хабиб не уйдёт и по какой-то причине у них будет реванш, то у Гэтжи наилучшие шансы побить Хабиба. Но сейчас я не знаю, Хабиб ещё на пике, так что я сомневаюсь".

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