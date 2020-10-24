«Урал» — «Тамбов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
25 октября «Урал» и «Тамбов» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.
Букмекеры не уверены, что матч 12-го тура РПЛ «Урал» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.
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В прошлом сезоне обе встречи закончились со счётом 2:1 в пользу «шмелей».
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