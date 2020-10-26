«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Уфе 26 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив».

Ставка: победа «СЮ» с нулевой форой за 1.96.

«Ярославцы набрали страшный ход. Лидеры давно вернулись в строй, проблемы с физической готовностью остались в прошлом. Результат превосходит все ожидания — восемь побед подряд. И ведь с характером полный порядок, поскольку четыре из них состоялись за пределами основного времени.



Вот только следующее испытание очень серьёзное. «Салават Юлаев» на своём льду способен одолеть кого угодно и когда угодно. Благо что ситуация у уфимцев выправилась: лидеры вышли с карантина и потихоньку набирают кондиции. В трёх предыдущих поединках добыты две победы — над «Авангардом» (4:3 Б) и «Сочи» (2:0).



Дальше уступили «Витязю» (3:4), но там откровенно не повезло в концовке. Вели 3:2, пропустили две шайбы. Решающую получили за 71 секунду до сирены, отыграться не успели. Важный момент — подопечные Томи Лямся не выходили на лёд с 21 октября, то есть имели на восстановление 4,5 дня.



Раз так, «конёк» они проиграть не должны, а это уже большое подспорье. Ну и статистика очных встреч: в 12 предыдущих случаях уфимцы остались без очков лишь дважды, а так непременно доходили как минимум до овертайма. Пожалуй, П1 с нулевой форой за 1.96 смотрится хорошо.



Альтернатива — 1Х + тотал больше 3.5 гола за 1.88. Логика простая: у «Локомотива» сейчас полный порядок с атакой, игра даётся, уверенность в собственных силах видно невооружённым глазом. А «СЮ» по умолчанию любит весёлый и результативный хоккей. По две шайбы в обе стороны наверняка увидим».