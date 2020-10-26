«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Тоттенхэма» за 1.72.
«Бёрнли» начал очень слабо, кризис набирает обороты. За четыре тура набран всего один балл, для крепкого середняка АПЛ это плохой результат. Есть ещё игра в запасе против «Манчестер Юнайтед», который вроде как начал набирать обороты.
Единственное очко было набрано в матче прошлого тура против другого аутсайдера «Вест Бромвича». Бордовые гостили у «дроздов» и скатали с ними нулевую ничью. Причём хозяева местами смотрелись даже лучше. В общем, гордиться пока абсолютно нечем.
Зацепиться за очки с такой игрой в матче против «Тоттенхэма» даже дома будет невероятно тяжело. У Моуринью очень качественный и глубокий состав. Тем более две свои победы в АПЛ лондонцы добыли как раз в гостях. А общий счёт получился устрашающим — 11:3.
При желании вполне можно подумать над лобовой победой «шпор». Букмекеры дают на неё сносный коэффициент 1.65. Другой вариант – ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.72. С атакой лондонский клуб сейчас не имеет никаких проблем. Сон и Бэйл покуражились в Лиге Европы, отдохнувший Гарри Кейн наверняка выстрелит в АПЛ".
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