«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Тоттенхэма» за 1.72.

«Бёрнли» начал очень слабо, кризис набирает обороты. За четыре тура набран всего один балл, для крепкого середняка АПЛ это плохой результат. Есть ещё игра в запасе против «Манчестер Юнайтед», который вроде как начал набирать обороты.



Единственное очко было набрано в матче прошлого тура против другого аутсайдера «Вест Бромвича». Бордовые гостили у «дроздов» и скатали с ними нулевую ничью. Причём хозяева местами смотрелись даже лучше. В общем, гордиться пока абсолютно нечем.



Зацепиться за очки с такой игрой в матче против «Тоттенхэма» даже дома будет невероятно тяжело. У Моуринью очень качественный и глубокий состав. Тем более две свои победы в АПЛ лондонцы добыли как раз в гостях. А общий счёт получился устрашающим — 11:3.



При желании вполне можно подумать над лобовой победой «шпор». Букмекеры дают на неё сносный коэффициент 1.65. Другой вариант – ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.72. С атакой лондонский клуб сейчас не имеет никаких проблем. Сон и Бэйл покуражились в Лиге Европы, отдохнувший Гарри Кейн наверняка выстрелит в АПЛ".