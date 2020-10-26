«Милан» — «Рома»: эксперты назвали фаворита центрального матча 5-го тура чемпионата Италии
26 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.95.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2412. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на гол в первые 15 минут — за 3.00.
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«Милан» не проигрывает на протяжении 21 матча.
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