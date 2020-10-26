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«Динамо» — «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

«Динамо» — «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Витязь».

Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.58.

«Подольчане проиграли сочинцам — 2:5. Москвичи одолели минских одноклубников — и тоже со счётом 5:2. Интересный матч для прогноза. Думаю, победят хозяева. Я могу предложить вам рискнуть и взять точный счёт: 3:2 или 2:1 в пользу бело-голубых.

Москвичи будут играть от обороны, звено забрасывающее там есть, как минимум одно точно. И в команде есть Вадим Шипачёв, который отдаёт нужные и важные пасы. Но в то же время говорят, что Яшкин не так хорошо выглядит на льду, однако считаю, он играет здорово. Мне нравится. Этот хоккеист возится на пятаке, много забрасывает. Может, и мало, да, но свои точно забрасывает.

Таким образом, думаю, «Динамо» выиграет в основное время. Главное для них — не удаляться. В две-три шайбы точно не победят, а вот в одну — более чем вероятно. Москвичам очки больше нужны. Это факт. Они приложат для этого все свои усилия», — сказал Кожевников.

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Соперники находятся в таблице ниже, чем рассчитывали. Надо добавлять.
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