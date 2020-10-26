ЦСКА — «Арсенал»: прогноз Александра Аксёнова на матч РПЛ в Москве

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 12-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Арсенал».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.74.



«Помним, что «армейцы» провели свою первую игру в Лиге Европы. Игра на выезде, в Австрии, положительного результата добиться не удалось, хотя ЦСКА был фаворитом. Настроение у команды Гончаренко сейчас не лучшее. Плюс нагрузки, связанные с перелетом туда и обратно, — всё это накладывает определённый отпечаток.



Туляки в этом плане имеют преимущество. Они полноценно готовились к матчу с фаворитом, плюс Тула в последнее время неплохо усилилась. Много арендованных и квалифицированных футболистов. Всё это делает тульскую команду таким крепким середняком.



В последние годы, кстати говоря, ЦСКА играет с «Арсеналом» 50 на 50. Есть победы у «армейцев», есть победы и у «Арсенала». Игра для ЦСКА с учётом всех этих составляющих будет крайне непростой, и мне кажется, что она будет не самой результативной. Поставлю на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Аксёнов.

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