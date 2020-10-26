«Брайтон» – «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Вест Бромвич».



Ставка: «Брайтон» забьет минимум 2 мяча за 1.81.



«Если есть команда, качество игры которой явно идёт вразрез с количеством набранных очков и местом, которая она занимает, то это «Брайтон». Игра южан, тактические решения Грэма Поттера заслуживают самых разных эпитетов, и хочется верить, эти эпитеты будут постепенно находить всё большее отражение в турнирной таблице.



Ну а «Вест Бром» команда, которая заслуживает наименьшего количества эпитетов. Подопечные Славена Билича в пяти турах не одержали ни одной победы, а пропустили за это время больше всех – 13 мячей.



Мне кажется, хозяева здесь должны владеть явным преимуществом, и если в очередной раз не столкнутся с каким-то диким невезением, должны добиваться результата», — сказал Петросьян.

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