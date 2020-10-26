«Брайтон» – «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Вест Бромвич».
Ставка: «Брайтон» забьет минимум 2 мяча за 1.81.
«Если есть команда, качество игры которой явно идёт вразрез с количеством набранных очков и местом, которая она занимает, то это «Брайтон». Игра южан, тактические решения Грэма Поттера заслуживают самых разных эпитетов, и хочется верить, эти эпитеты будут постепенно находить всё большее отражение в турнирной таблице.
Ну а «Вест Бром» команда, которая заслуживает наименьшего количества эпитетов. Подопечные Славена Билича в пяти турах не одержали ни одной победы, а пропустили за это время больше всех – 13 мячей.
Мне кажется, хозяева здесь должны владеть явным преимуществом, и если в очередной раз не столкнутся с каким-то диким невезением, должны добиваться результата», — сказал Петросьян.
- 26 октября 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:01
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15