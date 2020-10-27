«Атлетико» — «Зальцбург»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Зальцбург».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.06.

«Вратарь у австрийцев откровенно средненький, да и оборона не впечатляет. Прессинг и давление есть, но индивидуально защитники действуют далеко не лучшим образом. А ведь подбор исполнителей в атаке у мадридцев в полном порядке, да и состав будет близок к оптимальному.



Кадровых потерь совсем немного. Снова не будет Диего Косты и Шиме Врсалько, под вопросом участие Сауля. Центральный защитник Хосе Хименес попал в заявку на поединок с «Бетисом», то есть готов сыграть. Луис Суарес, Жоау Фелиш, Янник Карраско, Коке, Корреа — все они в полном порядке.



Потому шансов у гостей немного. «Атлетико» провёл шесть официальных матчей в сезоне — пропустил только от «Баварии» и «Гранады» (уже при счёте 5:0, когда всё стало полностью понятно). Тем удивительнее, что букмекеры практически не сомневаются в голе «быков». Да ещё и на чужом поле.



«РБ Зальцбург» — бодрая и темповая команда, но АТМД с возвращением Хименеса многого не позволит. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 2.06 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.03. Вариант понадёжнее — ИТМ 1 гола «Зальцбург» за 1.65. Любители рисковать могут рассмотреть П1 всухую за 3.00. Коэффициент кажется завышенным».