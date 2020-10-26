«Атлетико» — «Зальцбург». Прогноз: Луис Суарес с Фелишем продолжат дело Эдера и Лисаковича

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико Мадрид» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Зальцбурга» оценён букмекерами коэффициентом 5.55. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Зальцбург» 27.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «РБ Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

«Атлетико Мадрид» — «Зальцбург»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов откроется во вторник, 27 октября, сразу восемью встречами. В Мадриде в 23:00 местный «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» начнёт выяснять отношения с «Ред Булл Зальцбург». Соперники явно не могут быть довольны результатами первого тура.



«Матрасники» по всем статьям проиграли в Мюнхене «Баварии» (0:4). Не получалось ровным счётом ничего. При этом осталось ощущение, что действующий чемпион Германии не включался на полные обороты и действовал с запасом. Пара ошибок в обороне позволили хозяевам добыть комфортное преимущество, дальнейшее оказалось делом техники.



В выходные подопечные Диего Симеоне подняли себе настроение домашней победой над «Бетисом» (2:0). Всё по делу: АТМД не претендовал на территорию, зато действовал гораздо конкретнее в атаке. Севильцы создали за 90 минут ровно два момента, в нужных эпизодах подтащил Ян Облак.

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У «Зальцбурга» дела обстоят ещё хуже. На своём поле не смогли обыграть «Локомотив» (2:2), который считается явным аутсайдером квартета. Провалили дебют, затем перехватили инициативу и создали заметно больше, однако москвичи реализовали фактически единственный момент в первом тайме. И вырвали ничью.



Вратарь у австрийцев откровенно средненький, да и с оборона не впечатляет. Прессинг и давление есть, но индивидуально защитники действуют далеко не лучшим образом. А ведь подбор исполнителей в атаке у мадридцев в полном порядке, да и состав будет близок к оптимальному.



Кадровых потерь совсем немного. Снова не будет Диего Косты и Шиме Врсалько, под вопросом участие Сауля. Центральный защитник Хосе Хименес попал в заявку на поединок с «Бетисом», то есть готов сыграть. Луис Суарес, Жоау Фелиш, Янник Карраско, Коке, Корреа — все они в полном порядке.

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Потому шансов у гостей откровенно немного. «Атлетико» провёл шесть официальных матчей в сезоне — пропустил только от «Баварии» и «Гранады» (уже при счёте 5:0, когда всё стало полностью понятно). Тем удивительнее, что букмекеры практически не сомневаются в голе «быков». Да ещё и на чужом поле.



«РБ Зальцбург» — бодрая и темповая команда, но АТМД с возвращением Хименеса многого не позволит. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 2.06 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.03. Вариант понадёжнее — ИТМ 1 гола «Зальцбург» за 1.65. Любители рисковать могут рассмотреть П1 всухую за 3.00. Коэффициент кажется завышенным.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Зальцбург» 27 октября 2020 года

«Зальцбург» умеет и любит играть в атаку, вот только вратарь у австрийцев откровенно слабый, а защитники слабо действуют в ситуациях «1 в 1». «Атлетико» получил на орехи в Мюнхене и будет крайне мотивирован, разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Кадровых потерь у фаворита практически нет, так что сомнений в победе АТМД немного.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.06.