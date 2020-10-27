«Аталанта» — «Аякс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Аякс».

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.34.

«Богиня» обладает отличным подбором игроков в атаке, а сам атакующий потенциал раскрывается практически в каждом матче. Сверхнадёжной обороной голландцы не славятся, да и ошибки случаются у всех. Трудно поверить, что итальянцы останутся без гола на своём поле.



Только вот оборона у самих подопечных Гасперини – достаточно проблемное место, да и вратарь откровенно средненький. К слову, всего за пять сыгранных туров в чемпионате Италии они пропустили целых 12 мячей, причём на ноль вообще не сыграли ни разу.



Лидеры группы нападения у «Аякса» по большей части в строю, так что проблемы хозяевам будут обеспечены. Неделю назад амстердамцам сильно не повезло, но на дистанции реализация должна выправиться. Промес с партнёрами наверняка найдут ответ.



Понятно, что 13 голов за раз мы не увидим. Даже на двоих. Цена ошибки высока, ведь на кону плей-офф Лиги чемпионов и солидные призовые от УЕФА. Однако нулей на табло тоже не предвидится. Мы бы проверили ставку обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за отличный коэффициент 2.34. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:1 в любую из сторон".