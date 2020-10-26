«Аталанта» — «Аякс». Прогноз: Миранчук и Промес дадут волю эмоциям после долгой разлуки

27 октября «Аталанта» сыграет с «Аяксом» в матче 2-го тура группы D Лиги чемпионов. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех голландцев оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Аякс» 27 октября 2020

Букмекеры считают, что матч группы D «Аталанта» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» — «Аякс» (27.10.2020)

Групповая стадия еврокубков стремительно набирает ход. Из-за коронавируса старт Лиги чемпионов и Лиги Европы был отложен, так что придётся играть практически без пауз. В Лиге чемпионов уже второй тур. Среди прочих 27 октября в группе D итальянская «Аталанта» примет голландский «Аякс», начало — в 23:00 мск.

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Итальянцы в первом туре гостили у датского «Мидтьюлланна», героически прорвавшегося через квалификационные раунды. Разумеется, они были явными фаворитами и справедливо победили (4:0). Вопрос о победителе был снят уже на 42-й минуте, когда Луис Мурьель забил третий гол.



Отдельно стоит отметить дебют новичка команды Алексея Миранчука. Экс-полузащитник московского «Локомотива» вышел на замену на 80-й минуте и уже через восемь минут сумел отличиться, а в компенсированное время имел шанс оформить дубль. Правда, в следующем поединке главный тренер Джан Пьеро Гасперини оставил россиянина на скамейке запасных.



«Аталанта» принимала «Сампдорию» в матче пятого тура чемпионата Италии. Преимущество было за хозяевами: они гораздо больше били по воротам, дольше времени владели мячом. Но не уследили за контратаками и потерпели поражение, которое стало вторым подряд в Серии А (1:3).

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«Аякс» в первом туре Лиги чемпионов на своём поле встречался с «Ливерпулем». Шансы у хозяев забрать очки в этом поединке имелись. Они играли как минимум не хуже гостей, а в первом тайме вовсе смотрелись острее, но всё решил автогол защитника голландцев. Жуткая реализация и невезение не позволили зацепиться.



Отыграться расстроенные «божьи сыновья» решили в родной голландской Эредивизии. В матче шестого тура они гостили у «ВВВ-Венло» и забили целых 13 безответных мячей. Четыре из них залетело в первом тайме, остальные девять во втором после того, как гости остались в большинстве. Голкиперу хозяев можно только посочувствовать: из 45 ударов по его воротам в створ пришлись 23.



Разумеется, уровень «Аталанты» гораздо выше, чем «ВВВ-Венло». Такой же лёгкой прогулки «Аяксу» в Италии не дождаться. Букмекеры даже считают итальянцев фаворитом и предлагают за их победу коэффициент 1.80. Однако спешить ставить на хозяев в предстоящем поединке мы бы не стали.

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«Богиня» обладает отличным подбором игроков в атаке, а сам атакующий потенциал раскрывается практически в каждом матче. Сверхнадёжной обороной голландцы не славятся, да и ошибки случаются у всех. Трудно поверить, что итальянцы останутся без гола на своём поле.



Только вот оборона у самих подопечных Гасперини – достаточно проблемное место, да и вратарь откровенно средненький. К слову, всего за пять сыгранных туров в чемпионате Италии они пропустили целых 12 мячей, причём на «ноль» вообще не сыграли ни разу.

Лидеры группы нападения у «Аякса» по большей части в строю, так что проблемы хозяевам будут обеспечены. Неделю назад амстердамцам сильно не повезло, но на дистанции реализация должна выправиться. Промес с партнёрами наверняка найдут ответ.

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Понятно, что 13 голов за раз мы не увидим. Даже на двоих. Цена ошибки высока, ведь на кону плей-офф Лиги чемпионов и солидные призовые от УЕФА. Однако нулей на табло тоже не предвидится. Мы бы проверили ставку обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за отличный коэффициент 2.34. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:1 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Аякс» 27 октября 2020 года

Букмекеры считают «Аталанту» фаворитом: проблем с результативностью у неё нет, атакующий потенциал впечатляет. Только вот к обороне есть серьёзные вопросы. Лидеры нападения у «Аякса» тоже в порядке, так что ждём голов в обе стороны. В то же время дело должно ограничиться тремя-четырьмя мячами, поскольку цена ошибки высока.



Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.34.