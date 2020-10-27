«Боруссия М» — «Реал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале

27 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Реал Мадрид». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Начало матча — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Боруссии М» оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Поставить на ничью предлагают за 4.10.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.

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