«Локомотив» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Бавария» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.60.
«Локомотив» достойно смотрелся с «Зальцбургом», ушёл от поражения, в целом приятно удивил. Но удивил неприятно «Локомотив» своей игрой против «Ротора». Наверное, слишком много было эмоций выплеснуто в Лиге чемпионов. Правда, это не помешало «Баварии» на неделе 4:0 грохнуть «Атлетико Мадрид», а потом ещё пять голов отгрузить «Айнтрахту».
В этом матче всё предельно понятно. Да, Марко Николич говорит, что «Локомотив» будет биться, Антон Миранчук вторит главному тренеру, но бейся не бейся, в классе ты всё равно уступаешь. К тому же Гнабри и Сане вернулись в строй у «Баварии». Я думаю, что «Бавария» постарается как можно быстрее решить задачу выхода из группы и откладывать это в долгий ящик не будет. После этого у «Баварии» будет два спаренных матча против «Зальцбурга», где она сыграет ярко и результативно. Как сдержать этот мюнхенский клуб, честно говоря, я не знаю. Пусть об этом думает Марко Николич – он за это деньги получает, а футболисты выходят и бьются. Для них это будет хороший опыт и проверка собственных сил. Но я думаю, что минимум в два мяча «Бавария» победу одержит, поэтому мой прогноз победа «Баварии» с форой (-2) с коэффициентом 1.65», — сказал Генич.
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