«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» — «Нефтехимик».



Ставка: «Ак Барс» забросит минимум 4 шайбы за 2.03.



«Это знаменитое дерби Татарстана, большой брат против младшего брата. И тут всегда главное, в каком состоянии к этому матчу подходит «Ак Барс».



Команда Дмитрия Квартальнова потерпела кошмарное поражение в Хабаровске, получив 1:7 от «Амура». Видно, после этого в команде прошёл серьёзный разбор полётов. Ну и «Ак Барс» в гостях справился с «Барысом» (3:1), хотя и пропустил первым.



Да, у «Ак Барса» выбыли из строя два основных вратаря. Поэтому сейчас казанцы чередуют в рамке Амира Мифтахова и Артура Ахтямова. Видимо, ставка будет сделана на Мифтахова. И это хороший молодой голкипер.

Что же касается «Нефтехимика», то в последних трёх матчах там всё было грустно: 3:6 в Челябинске, 2:5 дома с «Автомобилистом» и 1:5 от «Локомотива». То есть против сильных мира сего команда из Нижнекамска не особо тянет.



Чтобы получить приличный кэф, я бы брал индивидуальный тотал на «Ак Барс», что казанская команда пробьёт 3.5 больше, то есть забросит как минимум четыре шайбы. За это дают солидный кэф 2.03», — сказал Лысенков.